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Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:40
Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla devam etti ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Son Hazırlıklar

Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Takım, Galatasaray karşısında en iyi performansını sergilemek için tüm gücünü seferber ediyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. I

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. I

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