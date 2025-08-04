Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Antrenman Detayları

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapılarak, taktiksel çalışmalarla sonlandırıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Kozlowski (solda) de yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda Kozlowski (solda) de yer aldı.