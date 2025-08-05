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Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Özel Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Galatasaray ile yapacağı maç için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 23:26
Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Özel Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanın Detayları

Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak, 5'e 2 pas oyunlarıyla devam etti. Son bölümde ise hücum organizasyonları gerçekleştirilerek, oyuncuların maç öncesi formu artırılmaya çalışıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.

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