Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Özel Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Hazırlıklarını Sürdürüyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmanın Detayları
Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak, 5'e 2 pas oyunlarıyla devam etti. Son bölümde ise hücum organizasyonları gerçekleştirilerek, oyuncuların maç öncesi formu artırılmaya çalışıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenman teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirildi.