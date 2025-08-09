Gaziantep FK, Galatasaray Maçında Beklentileri Karşılayamadı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İyi Başlangıca Rağmen Kötü Sonuç

Taşdemir, oyuna iyi başladıklarını ancak penaltıdan sonra takımlarının gardının düştüğünü ifade etti. "Seyircimizle buluştuğumuz ilk maçta maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuna başlangıcımız iyiydi ama penaltıdan sonra gardımızın düşmesi yakışmadı" dedi.

Eksiklikler ve Gelecek Planları

Takımda eksikliklerin olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Sezonun ilk maçı, eksiklerimiz de var biliyoruz. Yönetimimizle beraber istişare halindeyiz, eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çok daha iyi bir takım olup taraftarımızı ve kendimizi sevindirip yolumuza devam edeceğiz" diyerek hedeflerine dikkat çekti.

Sakatlık Haberi

Maçta yaşanan bir diğer üzücü olay ise M'Bakata'nın sakatlığı oldu. Taşdemir, M'Bakata'nın çapraz bağlarında sorun tespit edildiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.

