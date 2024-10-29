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Gaziantep FK, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Göztepe ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:35
Gaziantep FK, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Göztepe Maçının Hazırlıklarını Yapıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile gerçekleştireceği mücadelenin hazırlıklarını sürdürmekte.

Antrenman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde düzenlenen antrenman, toplamda 1 saat 20 dakika sürdü.

Geçtiğimiz maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve top kapma antrenmanlarıyla çalışmalara başladı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Tedavi Süreci

Takımda tedavileri süren Bitok ve Okereke, özel program dahilinde antrenmanlara katılmaya devam etti.

Yönetimin Takibi

Kulüp başkanı Memik Yılmaz ve bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip ederek takıma destek verdiler.

Devam Eden Hazırlıklar

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idman ile hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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