Gaziantep FK, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Üç günlük iznin ardından yapılan antrenman, kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, yaklaşık bir saat sürdü ve ısınma ile aktivasyon hareketleri ile başladı. Çalışma, yenileme koşuları ile sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.