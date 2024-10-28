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Gaziantep FK Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 15:08
Gaziantep FK Göztepe Maçının Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK Göztepe Hazırlıklarına Start Verdi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maça odaklanmış durumda.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alan futbolcular, özel bir program ile çalışırken, diğer oyuncular 5’e 2 ve dar alanda çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Gelecek Çalışmalar

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Danian Sorescu (sağda) da yer aldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Danian Sorescu (sağda) da yer aldı.

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