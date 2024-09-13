Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu'nu Kiralık Olarak Transfer Etti

Gaziantep FK'dan Önemli Bir Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'dan dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. 2023-2024 sezonu için milli forvet Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı.

Resmi Açıklama Yapıldı

Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Halil Dervişoğlu transferi konusunda Galatasaray ile ve oyuncunun kendisiyle sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya varmıştır. Halil Dervişoğlu'nu aramıza katıldığı için memnuniyet duyuyor, kulüp armamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

Yeni Dönem Başlıyor

Bu transfer ile Gaziantep FK, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Halil Dervişoğlu'nun performansı, kulübün bu sezonki hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayabilir.