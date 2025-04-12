Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü ve ısınma ile koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.