DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.212.049,14 -1%

Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, mücadele için son aşamaya geldi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:40
Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü ve ısınma ile koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Selçuk İnan (fotoğrafta) yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazlı Güler Aktif Basketbolculuk Kariyerine Veda Etti
2
Almanya'da Fenerbahçe ve Schalke 04 Efsanelerinden Dostluk Maçı
3
Standard Liege, Attila Szalai'yi Kiralık Olarak Transfer Etti
4
Gaziantep FK, Hatayspor Maçına Hazır
5
Adana Demirspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
6
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır!
7
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Üçüncü Etabını Stefan De Bod Kazandı

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık