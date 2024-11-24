Gaziantep FK, İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Gaziantep FK, İç Sahada Geçit Vermiyor

Kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek, iç sahadaki etkileyici performansını sürdürdü.

Gaziantep FK, ligin 2. haftasında seyircisi önünde Samsunspor'a 1-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Ancak bu kaybın ardından, takım TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 yendi. Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Son olarak RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmadan puan almayı başardı. Ligde toplamda 15 puan toplayan takım, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde de 18 gol gördü.

Gelecek Maç

Güneydoğu ekibi, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sorescu İle Öne Çıkıyor

Gaziantep FK'nın Başakşehir karşısındaki ikinci golünü atan Deian Sorescu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Rumen kanat oyuncusu, son dört karşılaşmada 4 gol atarak takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.