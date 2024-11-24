DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.397.873,46 -0,76%

Gaziantep FK, İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Gaziantep FK, evinde oynadığı son 5 maçta yenilmedi ve son karşılaşmada RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:01
Gaziantep FK, İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Gaziantep FK, İç Sahada Geçit Vermiyor

Kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek, iç sahadaki etkileyici performansını sürdürdü.

Gaziantep FK, ligin 2. haftasında seyircisi önünde Samsunspor'a 1-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Ancak bu kaybın ardından, takım TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 yendi. Trabzonspor ile 0-0 ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Son olarak RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 5 karşılaşmadan puan almayı başardı. Ligde toplamda 15 puan toplayan takım, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde de 18 gol gördü.

Gelecek Maç

Güneydoğu ekibi, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sorescu İle Öne Çıkıyor

Gaziantep FK'nın Başakşehir karşısındaki ikinci golünü atan Deian Sorescu, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Rumen kanat oyuncusu, son dört karşılaşmada 4 gol atarak takımın en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile Tarih Yazıyor!
2
Gaziantep FK, İç Sahada Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor
3
Kayserispor Kulübü'nden Yapı Kredi Açıklaması: 'Alacaklı Biziz'
4
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor
5
Beşiktaş ve Galatasaray Kadın Basketbol Derbisi Yarın Sahiye Çıkıyor
6
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. Haftada Maç Sonuçları
7
Cizre Belediyespor, Galatasaray Maçı İçin Hazır

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı