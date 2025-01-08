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Gaziantep FK, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, yarın İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:23
Gaziantep FK, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK'dan İstanbulspor Maçı Hazırlıkları

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 20 dakika sürdüğü bildirildi.

Antrenmanın Detayları

Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan antrenman, maçın son taktik çalışmaları ile sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu çalışma ile birlikte maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı...

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı...

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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