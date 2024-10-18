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Gaziantep FK, Kayserispor ile Mücadele Edecek

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Maçın detayları ve takımların durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 10:04
Gaziantep FK, Kayserispor ile Mücadele Edecek

Gaziantep FK, Kayserispor ile Kritik Bir Maç Oynayacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maç, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Bilgisi

Bu önemli karşılaşmayı yönetmek üzere hakem Halil Umut Meler görevlendirildi.

Takım Performansı

Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, 5 puanla 16. sırada yer almakta. Güneydoğu ekibi, ligdeki son 6 maçında galibiyet elde edemedi.

Diğer yandan, Bellona Kayserispor, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan toplayarak ligde 17. sırada yer alıyor.

Sakat Oyuncular

Gaziantep FK'de bulunan Eren Erdoğan, Bakata ve Stephen, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler.

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