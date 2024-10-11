DOLAR
34,27 -0,34%
EURO
37,49 0%
ALTIN
2.930,65 -1,52%
BITCOIN
2.161.670,6 -5,62%

Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları ve eksik oyuncular hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 21:01
Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamalara göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenmanın süresi 1 saat 25 dakika olarak belirlendi. Isınma ve pas çalışmaları ile başlayan seans, ardından top kapma çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Eksik Oyuncular

Hazırlık maçına katılmayan oyuncular arasında milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Cyril Mandouki ve Kacper Kozlowski yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor'un Yeni İsim Sponsoru Onvo
2
Galatasaraylı Voleybolcu Jiri Kovar Ameliyat Oldu
3
A Milli Takım, Karadağ'ı Konuk Etti
4
Kocaeli'de Bisiklet Tutkunları 4. Turizm ve Bisiklet Festivali'nde Buluştu
5
Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
6
Galatasaray, Alanyaspor'u Tek Golle Geçerek Liderliğini Sürdürdü
7
Kocaeli'de Bisiklet Tutkunlarının Buluşması: 4. Turizm ve Bisiklet Festivali

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak