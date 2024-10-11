Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile yapacağı maç için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamalara göre, antrenman teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenmanın süresi 1 saat 25 dakika olarak belirlendi. Isınma ve pas çalışmaları ile başlayan seans, ardından top kapma çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Eksik Oyuncular

Hazırlık maçına katılmayan oyuncular arasında milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Cyril Mandouki ve Kacper Kozlowski yer alıyor. Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.