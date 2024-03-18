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Milli Takımımız yeni formasıyla sahaya çıkıyor! İşte 100.yıl forması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Nike, milli takımlarımızın yeni formasını tanıttı. Yeni forma, 1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlandı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 18:15
Milli Takımımız yeni formasıyla sahaya çıkıyor! İşte 100.yıl forması

Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için A Milli Futbol Takımı'nın yeni formalarını tanıttılar. Yeni formalar, Türk futbolunun köklü geçmişine atıfta bulunarak modern bir tasarım ile birleştirildi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, milli takımların yeni sezon formaları, Türk futbolunun geleneğini ve modern teknolojiyi bir araya getiriyor. Tasarımda özellikle 1923 yılında ilk milli maçta giyilen forma esin kaynağı olarak kullanıldı.

milli takım

İç saha forması, ön kısmındaki kırmızı bant ve özel baskılarıyla dikkat çekiyor. Bu detaylar, Türk futbolunun geçmiş 100 yılına bir gönderme yaparak milli takımın gururunu bugüne taşıyor. Deplasman forması ise kırmızı tonuyla Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, kalp bölgesindeki armayı ön plana çıkarıyor.

Yeni formaların satışı 21 Mart'ta başlayacak ve 22 Mart Cuma günü oynanacak Macaristan maçında A Milli Takım oyuncuları bu formaları ilk kez giyecekler. Bu yeni tasarım, milli takımın ruhunu canlandırmayı ve taraftarları tek yürek olmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

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