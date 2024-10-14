Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK'nın Kayserispor Maçına Hazırlıkları Sürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip, bugün gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalara devam etti.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde Antrenman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla başlayarak ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla tamamlandı.

İdmanlar Devam Edecek

Kulüp, yarın yapacağı yeni bir idmanla hazırlıklarına devam edecek.