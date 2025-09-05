DOLAR
Gaziantep FK, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Gaziantep FK, 14 Eylül'deki Kocaelispor maçının hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam etti; Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena milli kampında.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:55
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanda yapılan çalışmalar

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, kuvvetlendirme çalışmalarına ağırlık verdi.

Takımın idmanına milli takımlarının kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

