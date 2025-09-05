Gaziantep FK, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına devam etti.
Antrenmanda yapılan çalışmalar
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idmanda futbolcular, kuvvetlendirme çalışmalarına ağırlık verdi.
Takımın idmanına milli takımlarının kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.