Gaziantep FK, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Gaziantep FK Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan idman, yenileme koşularıyla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı. Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk olacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk olacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.