Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Konyaspor maçına yönelik antrenmanlarını Selçuk İnan yönetiminde devam ettiriyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:22
Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanlar yoğun tempoda devam etmekte.

Antrenman Detayları

Antrenman sırasında futbolcular koordinasyon, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, takımın Konyaspor karşısındaki performansını artırmayı hedefliyor.

Milli Takımda Olmayan Oyuncular

Antrenmana, milli takımlarında yer alan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı. Bu durum, takımın hazırlık sürecinde önemli bir etki yaratabilecek faktörlerden biri.

Gelecek Hedefler

Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın da sürdürecek. Takım, bu maçla birlikte ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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