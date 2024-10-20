Gaziantep FK, Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Hızla Başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 27 Ekim Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına durmaksızın devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın süresi 1 saat 15 dakika olarak belirlendi.

Dün oynanan Bellona Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmaları için özel bir programa tabi tutuldu. Diğer oyuncular ise ısınma ve top kapma aktiviteleriyle başladıkları idmanı, dar alanda çift kale maç ile sonlandırdı.

Takımın tedavi süreci devam eden oyuncusu Godfrey Bitok, grup çalışmalarından ayrı özel bir program eşliğinde antrenmanlarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.