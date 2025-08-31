DOLAR
Gaziantep FK, Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiraladı

Gaziantep FK, Fransa 1. Lig ekibi Lille'in oyuncusu 27 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Bayo'yu 1 yıllığına kiraladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 14:46
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 27 yaşındaki Gineli santrfor Muhammed Bayo ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 1. Lig ekibi Lille'in oyuncusu Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İmza töreni

Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Muhammed Bayo'ya kulübümüze \"hoş geldin\" diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Muhammed Bayo ile anlaşma sağladı. Bayo, kulüp...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Muhammed Bayo ile anlaşma sağladı. Bayo, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın (solda) da katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Muhammed Bayo ile anlaşma sağladı. Bayo, kulüp...

