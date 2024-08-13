Gaziantep FK'nın Bodrumspor Karşısındaki Mücadelesi

Gaziantep FK, Bodrumspor'u 10 Kişiyle Yendi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sipay Bodrum FK ile karşılaştıkları ve 10 kişiyle kazandıkları mücadele sonrası takımını tebrik etti.

Maç Sonrası Değerlendirme

İnan, Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleşen ve 1-0 sona eren maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, rakip takım Bodrumspor'u gösterdikleri mücadeleden ötürü kutladı.

Yeni Sezona Galibiyetle Başlamak

Süper Lig'de ilk defa mücadele eden Bodrumspor'un yöneticilerini, stadyumu ilk lig mücadelesine hazırladıkları için takdir eden İnan, şunları ifade etti:

"Bu hava şartlarında oynamak oldukça zor. Daha önce belirtmiştim, gelecekteki organizasyonlarda buna dikkat edilebilir. İki takım da yüksek bir mücadele gücüyle sahaya çıktılar. Özellikle sezonun başında yeni transferlerin entegre olduğu bir dönemdesiniz; bu durumu yansıtmak kolay olmuyor. Ekip olarak hala geliştirecek çok yönümüz var ama buna rağmen futbolcular büyük bir özveri sergiledi. 10 kişi ile maçı kazanarak bizim için kritik bir başlangıç yaptılar."