Gaziantep FK Ogün Özçiçek ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Gaziantep FK'da Yeni Transfer: Ogün Özçiçek

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımlarından Gaziantep FK, genç futbolcu Ogün Özçiçek ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten Resmi Açıklama

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giymiş olan Özçiçek'in, eski kulübü ile yaptığı anlaşmanın detayları paylaşıldı. Özçiçek, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Gaziantep temsilcisinin formasını terletmişti.

İmza Töreni Gerçekleşti

Ogün Özçiçek, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci’nin katıldığı bir törenle yeni sözleşmesini imzaladı. Kulüp, Özçiçek için "Bir kez daha yuvasına hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu transfer, Gaziantep FK için yeni bir başlangıcın habercisi olarak kabul ediliyor. Üst düzey performans ve başarı hedefleyen kulüp, taraftarlarını da bu gelişmeyle sevindirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı.