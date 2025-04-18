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Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 20 Nisan Pazar günü RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:17
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayıp, ardından şut çalışmaları ve geniş alanda yapılan çift kale maçla devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın sabah saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanın ardından söz konusu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, aynı gün İstanbul'a hareket edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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