Gaziantep FK, Samsunspor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Samsunspor'u Nasıl Konuk Ediyor?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak. Maç, Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve hakem Emre Kargın tarafından yönetilecektir.

Galibiyet Beklentisi

Bu sezon lige galibiyetle başlayan Gaziantep temsilcisi, Samsunspor ile yapacağı bu mücadelede 3 puan elde etme hedefiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

Tarihî Randevu

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Samsunspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon iki kez rakibiyle karşılaşan kırmızı-siyahlılar, bu maçlardan birini kazanmış, diğerinde ise beraberlikle ayrılmıştı.

Gaziantep FK, bu sezon 2. hafta maçında Samsunspor'u yenip puanını 6’ya çıkarma hedefindedir.