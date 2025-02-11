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Gaziantep FK, Semih Güler'i Transfer Etti

Gaziantep FK, Adana Demirspor'un defans oyuncusu Semih Güler'i kadrosuna kattı. 2,5 yıl sürecek sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:40
Gaziantep FK, Semih Güler'i Transfer Etti

Gaziantep FK, Semih Güler ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Gaziantep FK, Adana Demirspor'un başarılı defans oyuncusu Semih Güler'i renklerine bağladığını açıkladı.

Anlaşma Detayları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 30 yaşındaki Semih Güler ile 2,5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Güler'in, yarın Gaziantep'e gelerek takım ile birlikte çalışmalara başlayacağı kaydedildi.

Hoş Geldin Mesajı

Açıklamada, "Semih Güler'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Yeni transferin, Gaziantep FK'nın savunmasındaki etkinliğini artırması bekleniyor.

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