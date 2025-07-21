Gaziantep FK, Sezon Öncesi Kamp Çalışmalarına Kayseri'de Devam Ediyor

Gaziantep FK, Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten alınan bilgilere göre, takım Kayseri'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İnce Ayar: Antrenmana Önemli Detaylar

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı, ardından taktik çalışmaları ile sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekibin, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirmesi planlanıyor. Takım, sezon öncesi hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam ediyor. Antremana Kozlowski de katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam ediyor. Antremana Kozlowski de katıldı.