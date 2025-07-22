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Gaziantep FK, Sezon Öncesi Kamp Çalışmalarına Kayseri'de Devam Ediyor

Gaziantep FK, sezon öncesi Kayseri'deki kampına hız kesmeden devam ediyor. Yarında Vanspor ile hazırlık maçı yapacaklar.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 20:55
Gaziantep FK, Sezon Öncesi Kamp Çalışmalarına Kayseri'de Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig hazırlıklarına Kayseri'de devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, futbol takımı sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koordinasyon, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalara odaklandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Vanspor ile hazırlık maçı yaparak sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam etti.

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