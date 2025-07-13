Gaziantep FK Sırbistan Kampını Tamamladı

Gaziantep FK Sırbistan'daki Kamp Çalışmalarını Tamamladı

Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını bu sabah düzenlenen antrenmanın ardından başarıyla tamamladı.

Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürerek ısınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman, rejenerasyon koşuları ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte birinci etap kamp çalışmalarını nihayete erdirdi. Gaziantep ekibi, 3 günlük bir iznin ardından 17 Temmuz Perşembe günü Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Gaziantep FK takımı oyuncuları Kozlowski (solda) ve Maxim (sağda) antrenmana katıldı.

Gaziantep FK, Sırbistan'ın Belgrad kentinde sürdürdüğü birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Gaziantep FK takımı oyuncuları Kozlowski (solda) ve Maxim (sağda) antrenmana katıldı.