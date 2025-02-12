Gaziantep FK, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıkları Sürdürüyor

Gaziantep FK, Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Yerli futbolseverlerin merakla beklediği maç öncesinde, yeni transfer Semih Güler de takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla bu hazırlıklara devam edecek.