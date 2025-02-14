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Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor maçından galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:10
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak

Gaziantep FK, Galibiyet İçin Hazır

Gaziantep FK, Trendoyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Net Global Sivasspor maçı için iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Selçuk İnan, kulüp tesislerinde yaptığı basın açıklamasında, evlerinde oynayacakları bu kritik maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurguladı.

Seyirci Desteği Önemli

İnan, her maçın zorluklarla dolu olduğunu ifade ederek, "Geçen haftayı maç yapmadan geçirdik. Kendi sahamızda taraftarımızla iyi bir seri yakalamıştık. Geçmişte yaşananları geride bıraktık ve şimdi Sivasspor maçı önceliğimizdir. Oyuncularımızın performansını sahaya yansıtmasını umuyoruz," dedi.

Transfer Süreci

Genç teknik adam, takımda gerçekleştirdikleri transfer çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Özellikle ilk yarıda bazı önemli oyuncularını kaybettiklerini belirten İnan, yeni gelen transferlerin takıma katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Ligin Zorlukları

İnan, Süper Lig'deki her maçın zorluklarla dolu olduğunu dile getirerek, "İkinci yarıda her takım birbirini yenebilecek güçte. Zorlu fikstürü iyi bir şekilde geçerek hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

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