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Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, 15 Şubat'ta Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:30
Gaziantep FK, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK Hazırlıklara Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayarak, taktik çalışma ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Antrenman öncesinde, futbolcu Ertuğrul Ersoy'un doğum günü, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından coşkuyla kutlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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