Gaziantep FK, Süper Lig'de İlk Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'de İlk Hafta Heyecanı

Futbolseverlerin dikkatle takip ettiği Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında, Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Maç sonucunda Gaziantep FK, rakibini 1-0 yenerek sezona önemli bir başlangıç yaptı.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda iki ekip de net gol pozisyonlarına girmekte zorlandı. Ancak maçın ikinci yarısında sıkça gelişen ataklar dikkat çekti. 51. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan yaptığı bir atakta, Ömürcan Artan penaltı noktasına yakın bir noktadan topu yolladı. Kozlowski’nin vuruşu ise kaleyi bulmadı.

63. dakikada Sipay Bodrum FK'da Üzeyir Ergün sağ kanattan ceza sahasına etkili bir ortada bulundu. Fredy'nin kafa vuruşu ise direği sıyırarak oyun alanını terk etti.

78. dakikada Sipay Bodrum FK'da Gökdeniz Bayrakdar, sağ kanattan şut çekti ancak kaleci Dioudis topu kornere çeldi.

Maçın Kırılma Anı

90+7. dakikada Gaziantep FK, maçta kritik bir fırsat yakaladı. Furkan Soyalp tarafından kullanılan köşe atışında, Enric Saborit kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0'a taşıdı.

Sonuç olarak, müsabaka Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuç, Gaziantep FK'nın sezonun ilk galibiyetini elde etmesine yardımcı oldu.