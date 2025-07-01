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Gaziantep FK, Surinamlı Stoper Myenty Abena ile Anlaştı

Gaziantep FK, Myenty Abena ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Abena, Spartak Moskova'dan transfer edildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:01
Gaziantep FK, Surinamlı Stoper Myenty Abena ile Anlaştı

Gaziantep FK, Myenty Abena'yı Renklerine Bağladı

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Gaziantep FK, Surinamlı savunma oyuncusu Myenty Abena ile kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, 30 yaşındaki stoperin Rusya Premier Ligi takımlarından Spartak Moskova'dan transfer edildiğini duyurdu.

İki Yıllık Anlaşma

Kulüpten yapılan açıklamada, Myenty Abena ile 2 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Abena'nın sözleşmeyi, kulüp başkanı Memik Yılmaz’ın da katıldığı bir törenle imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Myenty Abena'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.” denildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Güney Amerikalı stoper, Myenty Abena'yı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Güney Amerikalı stoper, Myenty Abena'yı kadrosuna kattı. Abena kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Güney Amerikalı stoper, Myenty Abena'yı kadrosuna...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Güney Amerikalı stoper, Myenty Abena'yı kadrosuna kattı. Abena kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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