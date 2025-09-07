DOLAR
Gaziantep FK, Tayyip Talha Sanuç'u Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Gaziantep FK, Beşiktaş'tan 25 yaşındaki savunmacı Tayyip Talha Sanuç'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:52
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Beşiktaş'tan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Resmi açıklama ve sözleşme detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

