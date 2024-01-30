Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan pasaport çıkışı!

Trendyol Süper Lig'in 23ç haftası geride kalırken Gaziantep FK, konuk olduğu Galatasaray'ın sahasında 2-1'lik skor alarak mağlup oldu. Maç sonrasında gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik adam Sumudica, çok iyi maç çıkardıklarını Galatasaray'ın kendilerinden daka fazla pozisyona girdiklerini belirtti. Son 5 dakikaya bakıldığında Galatarasay'ın bazı oyuncularının zaman geçirmek için işler yaptığını ifade ederken yapılan eleştiriler üzerine yalnızca Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadığımız konuşulurken bugünde iyi oynadıklarını belirtti.



40-41 PUAN TOPLAMAK GEREKİYOR

Şmapiyonluk yarışı tam gaz devam ederken Sumudica, düşman kazanmak isteediğini bir Anadolu takımının buraya 4 eksikle gelmesinin zor olduğuna değinerek ilk 11 'de 2 eksik olduğunu belirtti. Kayseri ile oynanacak mücadelede destek beklediklerini açıklayarak 40-41 puan aldığımız takdirde ligde kalabileceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı.

Rumen teknik isim totemi olduğunu bazen sevindiğiniz zaman Allah'ın cezalandırdığını belirterek 21 yıllık kariyerinde neler yaşadığını henüz maçın bitmediğinin altını çizdi.





''TÜRK PASAPORTU ALMAK İSTİYORUM''

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam Türkiye'de zorlandığını dile getirerek son 10 yılsa Rumen olarak Lucescu ve Petrescu burada çalıştı. Burası zor ve kuvvetli bir lig olurken tanınmış bir teknik isim olarak Şampiyonlar Ligi'nde çalıştığını Suudi Arabistan'da çalıştığını belirtirken Türkiye'de zorluk çektiğini açıkladı. Romanya ve Türkiye arasında ticaret olurken ülkeler birbirini tanımaktadır. Bu nedenle Türk pasaportu almak istediğini belirten Sumudica, bunun için çalışacağını açıkladı.

