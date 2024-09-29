DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.244.936,05 -0,11%

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Açıklamalar

Gaziantep FK, İkas Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu. Teknik Direktör Selçuk İnan, sorumluluğunu kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:50
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Açıklamalar

Gaziantep FK'de Selçuk İnan Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İkas Eyüpspor - Gaziantep FK maçı, 3-2'lik skorla misafir takımın mağlubiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımının ortaya koyduğu performans hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maç Analizleri ve Sorumluluk

İnan, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak final paslarında sorun yaşadıklarını belirtti. "Rakibimize yaptığımız analiz doğruydu. Pozisyonlara girdik, ama gol atma konusunda sıkıntı yaşadık" diyen İnan, ilk yarının 1-1 sona erdiğini belirtti.

İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıda iyi oynayamadığını ifade eden İnan, "Merkezde kazandığımız topları doğru değerlendirebilseydik, maçın gidişatını değiştirebilirdik. Ancak maalesef golü yedikten sonra geride beklemek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Fiziksel Yetersizlik ve Yeni Takım Olmanın Zorlukları

Futbolcularının fiziksel olarak zayıf olduğunu vurgulayan İnan, "Yeni bir takımız ve bu süreçte zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama bu durumu bahane olarak görmüyorum. Süper Lig masada beklemiyor, bana bunu yeni gelen oyunculara anlatmam gerekiyor" dedi.

Takım Ruhu ve Beklentiler

Teknik direktör, oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını istedi. "Ben sorumluluğu alıyorum ama oyuncularımdan da bunu bekliyorum. Onlar daha fazlasını yapabilecek seviyeye sahipler ve bunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak mağlubiyetin kendisini üzdüğünü dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Açıklandı
2
2024 TOSFED Yıldızını Arıyor Final Yarışları Kocaeli’de Gerçekleşti
3
Konyaspor'un Teknik Sorumlusundan Trabzonspor'a Tebrik
4
Antalyaspor vs Fenerbahçe: Maç Öncesi Notlar
5
Amed Sportif Faaliyetler Yeni Malatyaspor'u 4-2 Geçti
6
Muğla'da Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Finali Yapıldı
7
Hentbol Erkekler Süper Lig 5. Haftasında Heyecan Dolu Sonuçlar

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem