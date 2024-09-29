Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Açıklamalar

Gaziantep FK'de Selçuk İnan Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan İkas Eyüpspor - Gaziantep FK maçı, 3-2'lik skorla misafir takımın mağlubiyetiyle sonuçlandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımının ortaya koyduğu performans hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maç Analizleri ve Sorumluluk

İnan, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak final paslarında sorun yaşadıklarını belirtti. "Rakibimize yaptığımız analiz doğruydu. Pozisyonlara girdik, ama gol atma konusunda sıkıntı yaşadık" diyen İnan, ilk yarının 1-1 sona erdiğini belirtti.

İkinci Yarı Performansı

İkinci yarıda iyi oynayamadığını ifade eden İnan, "Merkezde kazandığımız topları doğru değerlendirebilseydik, maçın gidişatını değiştirebilirdik. Ancak maalesef golü yedikten sonra geride beklemek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Fiziksel Yetersizlik ve Yeni Takım Olmanın Zorlukları

Futbolcularının fiziksel olarak zayıf olduğunu vurgulayan İnan, "Yeni bir takımız ve bu süreçte zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama bu durumu bahane olarak görmüyorum. Süper Lig masada beklemiyor, bana bunu yeni gelen oyunculara anlatmam gerekiyor" dedi.

Takım Ruhu ve Beklentiler

Teknik direktör, oyuncularından daha fazla sorumluluk almalarını istedi. "Ben sorumluluğu alıyorum ama oyuncularımdan da bunu bekliyorum. Onlar daha fazlasını yapabilecek seviyeye sahipler ve bunu biliyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak mağlubiyetin kendisini üzdüğünü dile getirdi.