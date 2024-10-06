DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 -0,03%
ALTIN
2.915,91 0,13%
BITCOIN
2.176.244,88 -1,5%

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi

Selçuk İnan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:28
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi

Gaziantep FK'nın Beşiktaş'la Beraberliği

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, takımının gösterdiği performanstan ötürü gururlu olduğunu ancak galip gelemedikleri için üzüntü yaşadığını ifade etti.

İnan: "Kazanabileceğimiz Bir Maçtı"

İnan, "Bugün bir puan aldık, üzgünüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı" diyerek sözlerine başladı. Beşiktaş’ı tebrik eden İnan, siyah-beyazlı takıma Avrupa’da başarılar diledi. Maça kazanmak istemekle başladıklarını belirten İnan, şunları aktardı:

"Pozisyonlara girerek başladık. Tabi Beşiktaş’ın artılarını ve eksilerini fazlasıyla bildiğimiz için doğru savunduğumuzu düşünüyorum. Doğru zamanda doğru atakları da yaptık, pozisyon da bulduk. Ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Maç arada bir gitti geldi, geçiş oyununa döndü, ama sonunda toparlanmasını bildik. Çünkü Beşiktaş’ın önemli oyuncuları var; onlara alan ve zaman verdiğinizde sizi çabucak cezalandırabilirler. Takımım çok iyi mücadele etti, bu yüzden mutluyum."

Panyalı Karar hakkında Endişe

İnan, penaltı kararını eleştirerek, "Çok ağır bir karardı. Uzun zamandır bu kadar basit penaltılar olmuyordu. Bu beni endişelendiriyor. Hakemlerimizle ilgili kötü şeyler söylemek istemiyorum, ama bu yıl bu tür penaltı kararları çoğaldı. Genç hakemlere yeterince fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum, ancak aşırı baskı bu hakemleri olumsuz etkileyebilir," dedi.

İnan, "Sonuç olarak, bu tür hakem hataları bizim aleyhimize olabiliyor. Bugün verilen penaltının doğru olmadığına inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Yeni Başkanı Bedirhan Durak
2
Türkiye Basketbol Ligi 4. Hafta Sonuçları
3
Fenerbahçe Beko Avrupa Kupalarında 683. Maçına Çıkıyor
4
Ajax ve Beşiktaş Arasında Zorlu Mücadele
5
Gaziantep FK'nin Galibiyet Hasreti Devam Ediyor
6
Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı
7
Çaykur Rizespor'un Alikulov'un Yüz Kemiği Kırıldı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor