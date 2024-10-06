Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi

Gaziantep FK'nın Beşiktaş'la Beraberliği

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, takımının gösterdiği performanstan ötürü gururlu olduğunu ancak galip gelemedikleri için üzüntü yaşadığını ifade etti.

İnan: "Kazanabileceğimiz Bir Maçtı"

İnan, "Bugün bir puan aldık, üzgünüm çünkü kazanabileceğimiz bir maçtı" diyerek sözlerine başladı. Beşiktaş’ı tebrik eden İnan, siyah-beyazlı takıma Avrupa’da başarılar diledi. Maça kazanmak istemekle başladıklarını belirten İnan, şunları aktardı:

"Pozisyonlara girerek başladık. Tabi Beşiktaş’ın artılarını ve eksilerini fazlasıyla bildiğimiz için doğru savunduğumuzu düşünüyorum. Doğru zamanda doğru atakları da yaptık, pozisyon da bulduk. Ancak değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Maç arada bir gitti geldi, geçiş oyununa döndü, ama sonunda toparlanmasını bildik. Çünkü Beşiktaş’ın önemli oyuncuları var; onlara alan ve zaman verdiğinizde sizi çabucak cezalandırabilirler. Takımım çok iyi mücadele etti, bu yüzden mutluyum."

Panyalı Karar hakkında Endişe

İnan, penaltı kararını eleştirerek, "Çok ağır bir karardı. Uzun zamandır bu kadar basit penaltılar olmuyordu. Bu beni endişelendiriyor. Hakemlerimizle ilgili kötü şeyler söylemek istemiyorum, ama bu yıl bu tür penaltı kararları çoğaldı. Genç hakemlere yeterince fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum, ancak aşırı baskı bu hakemleri olumsuz etkileyebilir," dedi.

İnan, "Sonuç olarak, bu tür hakem hataları bizim aleyhimize olabiliyor. Bugün verilen penaltının doğru olmadığına inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.