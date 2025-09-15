Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Antrenman raporu

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

