Gaziantep FK, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Gaziantep FK, 20 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü; antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:26
Antrenman raporu

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Kocaelispor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Ogün Özçiçek de yer aldı.

