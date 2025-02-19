Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:45
Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından, top kapma çalışmaları ve geniş alanda çift kale maç ile devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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