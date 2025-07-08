Gaziantep FK, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sırbistan'da Tamamlıyor

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Gaziantep FK, yeni sezon çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar İsmet Taşdemir yönetiminde Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenman ile sürdürüldü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, top kapma çalışmalarıyla devam ederek hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın çift antrenman ile devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü. Alexandru Maxim, antrenmanlarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü. Alexandru Maxim, antrenmanlarda yer aldı.