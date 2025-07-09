Gaziantep FK Yeni Sezon İçin Sırbistan'da Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladıktan sonra salonda gerçekleştirilen güçlü kuvvetlendirme çalışmaları ile son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yapmayı planlıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor. Lungoyi (fotoğrafta) takımla birlikte antrenmana katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürüyor. Lungoyi (fotoğrafta) takımla birlikte antrenmana katıldı.