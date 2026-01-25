Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni: Spor, Sanat, Bilim ve Kardeşlik Tek Sahnede

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni'nde Gazi Oyunları ve TEKNOFEST başarıları ödüllendirilecek; 'Kardeşlik Destanı' 28 Ocak 2026'da.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:22
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:22
Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni: Spor, Sanat, Bilim ve Kardeşlik Tek Sahnede

Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni: Spor, Sanat, Bilim ve Kardeşlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni, kentte spor, sanat, bilim ve kardeşlik temalarını aynı sahnede buluşturuyor.

Program ve Ödüller

Etkinlik kapsamında Gazi Oyunları'nın tamamlanan branşlarında dereceye giren sporculara ve TEKNOFEST'te başarılı sonuç elde eden gençlere ödülleri takdim edilecek. Organizasyon, sporun birleştirici gücüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kardeşlik Destanı Gösterisi

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sahnelenecek Kardeşlik Destanı gösterisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Kamil Ocak Spor Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Gösteride ortak tarih, kültür ve birlik duygusu; koreografi, müzik ve sahne anlatımıyla bütüncül bir dille yansıtılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu programla spor, sanat ve bilimi bir araya getirerek kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamayı sürdürüyor.

GAZİANTEP’TE SPOR, SANAT, BİLİM VE KARDEŞLİK AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR

GAZİANTEP’TE SPOR, SANAT, BİLİM VE KARDEŞLİK AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR

GAZİANTEP’TE SPOR, SANAT, BİLİM VE KARDEŞLİK AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Corendon Alanyaspor — İlk Yarıda 2 Kırmızı Kart
2
Anıl Demirci: 'İçimizi acıtan puan kaybı' — Gaziantep FK 1-1 Konyaspor
3
Akhisarlı Bisikletçiler Konya Velodromu’nda: Pist Bisikleti SEM U13 Başarısı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
Cumayeri Belediye Spor 6 Madalya İle Döndü — Şehit Ali Gaffar Okkan Turnuvası
6
Arda Ünyay: Galatasaray için her şeyi yapmaya hazırım
7
Çağdaş Atan: "70 dakikada çok iyi oynadık" — Konyaspor 1-1 Gaziantep

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları