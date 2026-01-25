Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni: Spor, Sanat, Bilim ve Kardeşlik Tek Sahnede

Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni: Spor, Sanat, Bilim ve Kardeşlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep’n Genç Yıldızları Ödül Töreni, kentte spor, sanat, bilim ve kardeşlik temalarını aynı sahnede buluşturuyor.

Program ve Ödüller

Etkinlik kapsamında Gazi Oyunları'nın tamamlanan branşlarında dereceye giren sporculara ve TEKNOFEST'te başarılı sonuç elde eden gençlere ödülleri takdim edilecek. Organizasyon, sporun birleştirici gücüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kardeşlik Destanı Gösterisi

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sahnelenecek Kardeşlik Destanı gösterisi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Kamil Ocak Spor Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Gösteride ortak tarih, kültür ve birlik duygusu; koreografi, müzik ve sahne anlatımıyla bütüncül bir dille yansıtılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu programla spor, sanat ve bilimi bir araya getirerek kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamayı sürdürüyor.

