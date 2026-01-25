Kayserispor 5 Maçtır Kazanamıyor — Süper Lig

Kayserispor, Süper Lig'de son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle galibiyet alamadı; son zafer 29 Kasım 2025'te Çaykur Rizespor'a karşı 1-0.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:23
Süper Lig'de istikrarsız dönem sürüyor

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı ekip bu periyotta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Kayserispor'un son galibiyeti, 29 Kasım 2025'te sahasında oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında gelen 1-0lık sonuçla gerçekleşti. O tarihten sonra takım, üst üste çıktığı 5 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu süreçte Kayserispor; Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken, Beşiktaş ve Başakşehir'e mağlup oldu.

Takımın bir sonraki sınavı, ligin 20. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında oynanacak.

KAYSERİSPOR, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI SON 5 MAÇTA GALİP GELEMEDİ. SARI KIRMIZILILAR; BU MÜSABAKALARDA 3 BERABERLİK, 2 MAĞLUBİYETLE SAHADAN AYRILDI.

