Sivasspor taraftarları Amed maçında tribünleri doldurdu

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yoğun ilgi

Özbelsan Sivassporlu taraftarlar, bu sezon sahasında oynadığı maçlara göre Amed Sportif Faaliyetler müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Sivasspor’da, maç öncesinde stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun kapasitesi 27 bin 532 olarak belirlenirken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar takip etti. Kulüp yetkilileri, bu maçın sahadaki diğer karşılaşmalara kıyasla daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

Maç öncesinde taraftarlar futbolcuları destekleyen tezahüratlarda bulunarak takıma moral verdi.

