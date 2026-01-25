TFF 3. Lig: Amasyaspor 1-1 Tokat Belediyespor — Arda Keser ve Mercan Dilli'nin golleri

TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında Amasyaspor ile Tokat Belediyespor 1-1 berabere kaldı; Arda Keser 24', Mercan Dilli 72', Hüseyin Çolak kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 16:56
Maç Özeti

TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında ev sahibi Amasyaspor, konuk ekip Tokat Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın gollerini Amasyaspor adına Arda Keser (dk. 24), Tokat Belediyespor adına ise Mercan Dilli (dk. 72) kaydetti.

Maç Detayları

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Şükrü Cavcı, Halil Aslandağ

Goller ve Kartlar

Goller: Arda Keser (dk. 24) (Amasyaspor), Mercan Dilli (dk. 72) Tokat Belediyespor

Kırmızı kart: Hüseyin Çolak (dk. 80) (Tokat Belediyespor)

Sarı kartlar: Arda Keser, Kerem Hayta, Onur Kolay, Burakcan Alakuş (Amasyaspor); Berk Kal, Murat Ünlüer (Tokat Belediyespor)

Takımlar ve Değişiklikler

Amasyaspor: Samet Karabatak, Burak Can Alakuş, Kerem Hayta, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Fahri Yağız Parlak dk. 79), Onur Kolay, Tamer Aşık, Ali Tarkan (Efecan Gülerce (dk. 68), Halitcan Hicin, Kerem Fidan, Arda Keser, Mustafa Acar (Berkan Çakır dk. 84)

Tokat Belediyespor: Gökhan Siverek, Ali Can Özer, Mustafa Gürkan Varlık (Mehmet Ali Uluman dk. 49), Kadir Can Gündoğdu, Emrullah Ertuş, Murat Ünlüer (Mercan Dilli dk. 68), Serkan Gürses, Osman Çalış, Berk Kal, Hüseyin Çolak, Abdülkadir Aydın

Özet: Karşılaşma iki ekip için de birer puanla sonuçlandı; Amasyaspor evinde beraberliği korurken Tokat Belediyespor, konuk ekip olarak puan çıkardı.

