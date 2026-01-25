Sivasspor Taraftarlarından Türk Bayrağı Koreografisi

Özbelsan Sivasspor taraftarları, Trendyol 1. Lig 22. haftasında Amed karşılaşması öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 'Bayrağın rengi, vatanın canıyız' yazılı Türk bayrağı koreografisi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:05
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler maçının öncesinde dikkat çekici bir koreografi sergiledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda gerçekleştirilen uygulama, tribünleri dolduran taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Maç Öncesi Mesaj

Koreografide Türk bayrağı teması kullanılırken, Nusaybin Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıları kınamak amacıyla ’Bayrağın rengi, vatanın canıyız’ yazısı yer aldı. Koreografide ayrıca saldırının sorumlusu olarak belirtilen YPG/SDG yapılanmasına göndermeler yapıldı.

Sosyal Medyada Yankı Buldu

Tribünlerdeki bu görüntüler, maç öncesinde ve sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı ve geniş yankı uyandırdı.

