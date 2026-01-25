Şahinbey Ampute, Şişli Yeditepe'yi 3-0 Yenerek Çıkışını Sürdürdü

Şahinbey Ampute, evinde Şişli Yeditepe'yi 3-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü; Başkan Cuma Güzel şampiyonluk hedefini yineledi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 17:16
Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Şişli Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşılaştı. Karşılaşmayı mavi-beyazlı ekip 3-0 kazanarak ligdeki yükselişini sürdürdü.

Maç Özeti

Müsabaka başından sonuna kadar Şahinbey Ampute'nin üstün oyununa sahne oldu. Ev sahibi ekip alınan galibiyetle rakiplerine gözdağı verirken, maç boyunca disiplinli bir savunma ve etkili hücum organizasyonları sergiledi.

Başkanın Değerlendirmesi

Cuma Güzel: "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak rakibimizi 3-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 3-0 mağlup ettik. Hafta içi Salı günü de ertelenen Trabzon maçımızı da yenip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nın destekleri ile sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma teşekkür ediyorum"

Taraftara Çağrı

Şahinbey Ampute futbolcuları, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini vurgulayarak taraftarlardan Salı günü 13:00’te oynanacak olan Trabzon maçında tribünleri doldurmalarını istedi.

