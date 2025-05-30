DOLAR
39,22 -0,35%
EURO
44,61 -0,11%
ALTIN
4.149,15 0,48%
BITCOIN
4.089.088,74 1,76%

Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Gaziantep, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. etabı için kortej yürüyüşüne ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, güreş geleneklerini kutladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:46
Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Gaziantep’te Yağlı Güreş Heyecanı Başlıyor

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Liginin 2. ayağı için Gaziantep'te anlamlı bir yürüyüş düzenlendi.

Kortej Yürüyüşü Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek güreş müsabakaları öncesi, Mecidiye Han'dan Balıklı Parkı'na kadar davullar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ilgili kurum müdürleri, güreşçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreşin Tarihçesi ve Şahinbey’in Destanı

Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, güreşin peygamber sünneti olduğunu belirterek, bu branşın bin yıla yakın bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Başkan, "Üç yıl öncesine kadar Gaziantep'te hiç güreş yapılmadığını vurgulayarak, 'Biz kenti güreşle tanıştırdık. Şu an Gaziantep’e 1500 pehlivan geldi. 3 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Gazi şehrimizi pehlivanlarla tanıştırdık. Geçen yıl 150 pehlivan katılmıştı ve bu sayı giderek artıyor. Spor yapmak insanı zinde tutar; geleneksel sporlarımız bizim için çok önemli. Bu nedenle de geleneksel spor merkezi yaptık,'" dedi.

Güneydoğu’ya Yağlı Güreş Müjdesi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise ligin kuruluşundan itibaren Gaziantep'e ve Güneydoğu’ya yağlı güreşleri tanıtma fırsatı sunduğu için Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş...

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı için Gaziantep'te kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş...

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı için Gaziantep'te kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu
2
Mert Günok, Beşiktaş'la Sözleşme Uzattı: Taraftara Duygusal Mesaj
3
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Derbi Coşkusu
4
Konyaspor'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hız Kazandı
5
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eskrimde Kazananlar
6
Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
7
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor Maçına Hazır

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu