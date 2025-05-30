Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Gaziantep’te Yağlı Güreş Heyecanı Başlıyor

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Liginin 2. ayağı için Gaziantep'te anlamlı bir yürüyüş düzenlendi.

Kortej Yürüyüşü Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek güreş müsabakaları öncesi, Mecidiye Han'dan Balıklı Parkı'na kadar davullar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ilgili kurum müdürleri, güreşçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreşin Tarihçesi ve Şahinbey’in Destanı

Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, güreşin peygamber sünneti olduğunu belirterek, bu branşın bin yıla yakın bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Başkan, "Üç yıl öncesine kadar Gaziantep'te hiç güreş yapılmadığını vurgulayarak, 'Biz kenti güreşle tanıştırdık. Şu an Gaziantep’e 1500 pehlivan geldi. 3 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Gazi şehrimizi pehlivanlarla tanıştırdık. Geçen yıl 150 pehlivan katılmıştı ve bu sayı giderek artıyor. Spor yapmak insanı zinde tutar; geleneksel sporlarımız bizim için çok önemli. Bu nedenle de geleneksel spor merkezi yaptık,'" dedi.

Güneydoğu’ya Yağlı Güreş Müjdesi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise ligin kuruluşundan itibaren Gaziantep'e ve Güneydoğu’ya yağlı güreşleri tanıtma fırsatı sunduğu için Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı için Gaziantep'te kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. ayağı için Gaziantep'te kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.