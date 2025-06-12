Gaziantep'te Doktor, Hobi Olarak Başladığı Binicilikte Lisanslı Sporcu Oldu

Doktor Muhammet Emin Doğan: Binicilik Hayatımı Renklendiriyor

Gaziantep'te, 11 yıl önce hobi olarak başladığı binicilikte lisanslı sporcu olma başarısını gösteren Muhammet Emin Doğan, Acil Servis'teki yoğun mesaisine rağmen çeşitli yarışlara katılarak ödüller kazandı.

Çocukluktan Gelen Spor Tutkusu

Şehitkamil ilçesindeki 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görev yapan 34 yaşındaki Doğan, çocukluğundan itibaren güreş, boks, kaya tırmanışı, snowboard, kayak, sörf ve bisiklet gibi birçok spor dalına ilgi duydu.

Doğan, 2014'ten bu yana profesyonel olarak binicilik yaparak, Türkiye genelindeki birçok yarışta dereceler elde etti.

Metal Sağlık İçin Sporun Önemi

Muhammet Emin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, yoğun çalışma temposunun ardından günün yorgunluğunu spor ve sanatla attığını belirtti. “Spor, hem mesleğime hem de tüm hayatıma katkı sağlıyor” diyen Doğan, aile desteğinin kendisi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu kaydetti.

Dereceler ve Hayvan Sevgisi

Binicilikle ilgisinin hayvan sevgisinden kaynaklandığını ifade eden Doğan, Adana, Gaziantep, Antalya ve Ankara'da düzenlenen çeşitli engel atlama yarışlarında birçok başarı elde etti.

Doğan, “Hayvanlarla uğraşmak insana sabrı öğretiyor. Saatlerce atla uğraşıyorsun, bu da seni sakinleştiriyor” şeklinde konuştu. İki atı ve üç kedisi olan Doğan, bu hayvanların hayatına kattığı renk ve huzuru şöyle özetledi: “Acil servisteki ortamdan uzaklaştırıyor ve dinlenme noktası oluyor.”

Gaziantep'te yaşayan doktor Muhammet Emin Doğan, 11 yıl önce hobi olarak başladığı binicilikte lisanslı sporcu olarak yarışlara katılıyor.

Gaziantep'te yaşayan doktor Muhammet Emin Doğan, 11 yıl önce hobi olarak başladığı binicilikte lisanslı sporcu olarak yarışlara katılıyor.