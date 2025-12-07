Gaziantep’te Tarihi Satranç Buluşması: Türkiye Şampiyonası ve Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği

Gaziantep, 6-14 Aralık 2025 tarihlerinde Türkiye Şampiyonası ile Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:50
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Şampiyonası ile Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası’nı aynı dönem ve mekânda düzenleyerek satranç tarihinde bir ilke imza attı. Açılış, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezinde yapıldı; organizasyonlar 6-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açılış ve Katılımcılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, Türkiye Satranç Şampiyonası genel klasmanda mücadele eden 26 sporcu ile dikkat çekiyor; turnuvada bugüne kadar en fazla Büyükusta’nın (GM) yer aldığı kaydedildi. Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Satranç Şampiyonası ise Türk dünyasında ilk kez düzenlenen uluslararası satranç buluşması olarak öne çıkıyor.

Turnuvada Türkiye’den iki takımın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan ulusal takımları mücadele edecek.

Program ve Etkinlikler

Organizasyon programı kapsamında eğitmen ve hakem eğitimleri, simultane gösteriler, atölyeler ile kentin farklı noktalarında satranç etkinlikleri düzenlenecek. Açılışın ardından protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çekerek müsabakalarda yer alan yarışmacıları ziyaret etti.

Yetkililerin Açıklamaları

Fatma Şahin: "Gaziantep’te uluslararası bir satranç buluşmasına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyon, şehrimizin bilim, eğitim ve spor vizyonunu güçlendiriyor ve gençlerimizi stratejiyle buluşturuyor. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı bilim merkezleri arasında yer alıyor. Gençlerimizi bilimle ve doğru düşünme becerileriyle yetiştirmeyi amaçlayan bu merkezde satranç sporunu ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Satranç, doğru hamle yapmayı, sabrı ve dürüstlüğü öğreten bir spordur. Bugünün dünyası bu değerlere ihtiyaç duyuyor. Gaziantep’i satranç şehri yapmak için kararlılıkla çalışıyoruz"

Fethi Apaydın: "Bu profesyonel ve samimi atmosferin Gaziantep’e özgü bir fark oluşturduğunu görüyoruz. Sporcularımız dün çoklu gösteri maçı yaptılar, ailelerimiz satranç üzerine sohbet etti. Bu birliktelik bizim için çok değerlidir. Gaziantep’e geldiğimde şehrin sokak sokak satrançla dolu olduğunu gördüm. Gaziantep zaten bir satranç şehri olmuş durumda. Biz federasyon olarak bunu daha da geliştirmek istiyoruz"

Numan Nafiz Şahin: "Türkçe Konuşan Ülkeler Birliği Şampiyonası’na ve Türkiye Şampiyonası’na katılan tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Bu organizasyonun Gaziantep’te gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Satranç her hamlesiyle bir strateji ve bir hikaye taşır. Gaziantep’te bu branşın gelişerek ilerlemesi bizleri sevindiriyor. Katılan tüm ülke sporcularına başarılar diliyorum"

Bünyamin Bozgeyik: "Gaziantep birlik ve beraberliğiyle öne çıkan bir şehirdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız da satrançla ilgili ilk hamleyi yapan ve bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden isimdir. Türkçe konuşan kardeş ülkelerimizin sporcularıyla Türkiye Şampiyonası’na katılan gençlerimizin aynı çatı altında buluşması bizler için değerlidir. Bu organizasyonun Gaziantep’te yapılmasından gurur duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

